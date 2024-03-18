ANTALYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGATTIR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN 238 VE 241. MADDELERİ GEREĞİNCE PARA CEZASI VE EK TAHAKKUK KARARLARI



Müdürlüğümüzce, Geçici ithal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)’nin “Şartların İhlali” başlıklı 19 ve 20 inci maddelerine istinaden tanzim edilen, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238/1-b ve 241. Maddeleri uyarınca düzenlenen muhtelif tarih ve sayılı Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları şahısların Türkiye’de adresi bulunmadığından tebliğ edilememiş veya Türkiye’de mevcut adresine tebligat yapılmasına rağmen tebliğ edilemediğinden Müdürlüğümüze iade edilmiştir.

Karara karşı 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242. Maddesi gereği itiraz hakkı mevcut olup, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Bölge Müdürlüğümüze itiraz edilmediği takdirde karar kesinleşmiş sayılır. Söz konusu ceza kararları muhteviyatı amme alacağı kesinleştikten sonra süresi içinde ödenmediği takdirde 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edileceğinin bilinmesi, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. Maddesi çerçevesinde ilanen tebliğ yoluna gidilmesi ve kişi hakkında malvarlığı (adına kayıtlı otomobil, banka hesabı, gayrimenkul gibi) araştırması yoluna gidilmesi ve 6183 sayılı Yasanın 54 ve müteakip maddeleri çerçevesinde cebren tahsil yoluna gidilmesi hükümleri uyarınca; ilanen tebliğ olunur.



Selvet KAPLAN Gümrük Müdürü

Ceza Karar No Karar Tarihi Unvan Toplam Tutar 24070100CK000236 29.01.2024 ERDZHAN IDRIZ 4.184,00 24070100CK000222 29.01.2024 TAMER ALTUN 158.338,24 24070100CK000221 29.01.2024 ERDZHAN IDRIZ 87.433,12 24070100CK000154 22.01.2024 TURAL ALIEV 6.624,00 24070100CK000153 22.01.2024 TURAL ALIEV 28.758,72 24070100CK000038 05.01.2024 OLEG MAKAROV 3.138,00 24070100CK000037 05.01.2024 ANDREI KOMAROV 2.092,00 23070100CK003134 05.12.2023 VIKTORIIA VERETENNIKOVA 139.500,80 23070100CK003061 01.12.2023 JOHAN COENRAAD HELSDINGEN 8.249,95 23070100CK003060 01.12.2023 JOHAN COENRAAD HELSDINGEN 8.249,95 23070100CK002764 31.10.2023 SHIRAZ GUSEINOV 25.039,92 23070100CK002737 30.10.2023 ALEKSEJS ABELTINS 4.184,00 23070100CK002410 26.09.2023 ALİ HÜSEYİN ULAŞ 4.184,00 23070100CK002409 26.09.2023 ALİ HÜSEYİN ULAŞ 82.020,20 23070100CK002366 16.10.2023 ALEKSEJS ABELTINS 16.528,00 23070100CK001967 31.07.2023 ELNAZ PAZIRESH 4.184,00 23070100CK001966 31.07.2023 ELNAZ PAZIRESH 14.090,12 23070100CK001964 31.07.2023 AGHIL ASAKEREH 14.090,12 23070100CK001962 31.07.2023 ELNAZ PAZIRESH 14.090,12 23070100CK001918 26.07.2023 SHIRAZ GUSEINOV 4.184,00 23070100CK001917 26.07.2023 SHIRAZ GUSEINOV 2.092,00 23070100CK001883 21.07.2023 SAFARALI BAHRAMI 4.184,00 23070100CK001882 21.07.2023 SAFARALI BAHRAMI 241.891,06 23070100CK001840 19.07.2023 Janis BEINAROVICS 4.184,00 23070100CK001839 19.07.2023 SERGEI MALIN 4.184,00 23070100CK001828 18.07.2023 SERGEI MALIN 1.912.097,25 23070100CK001818 19.07.2023 Janis BEINAROVICS 5.785,00 23070100CK001787 12.07.2023 MLADEN MITKOV MIHAYLOV 4.184,00 23070100CK001786 12.07.2023 MLADEN MITKOV MIHAYLOV 22.319,30 23070100CK001785 12.07.2023 MLADEN MITKOV MIHAYLOV 22.319,30 23070100CK001572 15.06.2023 ALEKSEJS ABELTINS 3.138,00 23070100CK001567 14.06.2023 Semla ÖZELEN 12.196,59 23070100CK001538 13.06.2023 STOYANKA SIMEONOVA TODOROVA 30.682,11 23070100CK000082 09.01.2023 MILEN STOILOV MITEV 28.681,46 23070100CK000057 06.01.2023 ZHANA STOYKOVA IVANOVA 28.681,46 23070100CK000055 06.01.2023 ZEKERİE FEVZİEV ZEKERIEV 66.604,72 23070100CK000053 06.01.2023 IVANKA ILIEVA NDREU 114.327,50 23070100CK000039 05.01.2023 DEMET ÖZKAN 36.820,11 22070100CK002078 28.10.2022 PETAR BARISOV 3.585,00 22070100CK002077 10.11.2022 ASEN DIMITROV PILYOV 9.050,00 22070100CK000790 44777 Kyrlo MISTREKOV 12.720,84 22070100CK000145 15.03.2024 JOULIETA TSVETANOVA KLENOVSKA 102.613,10 21070100CK001498 45366 DANAIL DIMITROV TASKOV 17.726,74 21070100CK001428 45366 BEYHAN YUSEINOV SHERIFOV 67.460,00 21070100CK001316 17.11.2021 Said Mahdı MOUSAWI 3.790,00 21070100CK001262 44508 ZHIVKO HRISTEV 8.640,96 21070100CK001212 45366 VIOLETA MITKOVA SHEKEROVA 25.771,32 21070100CK000990 20.09.2021 Mıkheıl TURMAZIDZE 14.780,61 21070100CK000718 24.06.2021 KIM MOSE GODIKSEN 4.775,28 24070100CK000601 45366 JOULIETA TSVETANOVA KLENOVSKA 1.880,00 24070100CK000602 45366 BEYHAN YUSEINOV SHERIFOV 1.272,00 24070100CK000605 45366 VIOLETA MITKOVA SHEKEROVA 1.272,00 24070100CK000588 45364 RAMAZAN OCAK 15.536,32 Ek Tahakkuk Karar No Karar Tarihi Unvan Toplam Tutar 23070100ET000082 05.12.2023 VIKTORIIA VERETENNIKOVA 558.003,20 23070100ET000044 21.07.2023 SAFARALI BAHRAMI 967.564,22 23070100ET000033 18.07.2023 SERGEI MALIN 7.648.389,00 23070100ET000026 12.06.2023 STOYANKA SIMEONOVA TODOROVA 122.728,40 22070100ET000039 09.01.2023 MILEN STOILOV MITEV 114.725,84 22070100ET000038 02.01.2023 ZHANA STOYKOVA IVANOVA 114.725,84 22070100ET000037 02.01.2023 ZEKERİE FEVZİEV ZEKERIEV 266.418,89 22070100ET000035 02.01.2023 IVANKA ILIEVA NDREU 457.309,93 22070100ET000034 02.01.2023 DEMET ÖZKAN 147.280,46 22070100ET000006 31.01.2022 JOULIETA TSVETANOVA KLENOVSKA 410.452,40 21070100ET000042 12.11.2021 Zhıvko HRISTEV 3.443,40 24070100ET000023 45364 RAMAZAN OCAK 49.117,54