ANTALYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGATTIR

Sayın Devran PULAT

(TC Kimlik No:48xxxxxxx20)



Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2021/431 Esasında görülmekte olan, 09/03/2021 tarihli kaçakçılık suçuna ilişkin anılan Mahkemenin 27/02/2023 tarihli E:2021/431 K:2023/224 sayılı ve 02/06/2023 tarihinde kesinleşen gerekçeli kararında, 17 ABC 008 plakalı aracın müsaderesine karar verilmiş olup söz konusu aracı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde en yakın Gümrük Müdürlüğü/Gümrük Tasfiye İşletme Müdürlüğüne teslim edilip sonucundan Müdürlüğümüze bildirilmesi, aksi takdirde yasal yollara başvurulacağının bilinmesi ve tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı tebliğ olunur.

Selvet KAPLAN

Gümrük Müdürü