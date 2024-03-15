ARPAÇAY ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ARPAÇAY ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İ L A N



DOSYA NO : 2013/58 Esas

KARAR NO : 2018/81



Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama, Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek, Mühürde Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/06/2018 tarihli ilamı ile 79/1.a, 227/2, 202/2 maddesi gereğince 1 YIL 13 AY HAPİS, 3 YIL 4 AY HAPİS, 5000 TL ADLİ PARA, 10000 TL ADLİ PARA, 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

18/10/1982 doğumlu, BAKTYGUL KALMAMATOVA tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediği anlaşıldığından ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış olup,

Açıklanan nedenlerle;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28/1. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren işlemek üzere 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğinden itibaren yedi (7) gün içerisinde, Mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı yönünden Kars Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yasa yolu ve mahkumiyet hükümleri yönünden Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesinde istinaf yasa yolu açık olduğu hususu İLAN olunur.