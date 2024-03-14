AYDIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. AYDIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/120
Esas Konu : İLAN TALEBİ
AYDIN DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ ile KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI AYDIN arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Dava konusu Aydın ili, Efeler ilçesi, Zafer Mahallesinde kain 146 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazda hissesi bulunan Salih Efendi' nin gaipliği talep edilmiş, adı geçen hakkında bilgisi olanların M.K. 33.md gereğince ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri, aksi halde gaipliğine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.