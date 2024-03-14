Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        AYDIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16.03.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C. AYDIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/120

        Esas Konu : İLAN TALEBİ

        AYDIN DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ ile KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI AYDIN arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Dava konusu Aydın ili, Efeler ilçesi, Zafer Mahallesinde kain 146 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazda hissesi bulunan Salih Efendi' nin gaipliği talep edilmiş, adı geçen hakkında bilgisi olanların M.K. 33.md gereğince ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri, aksi halde gaipliğine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02002892