İKN : 2024/191393

1-İdarenin a) Adı : BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Sirinevler Mah. Barbaros Cad. No 9 34188 BAHÇELİEVLER BAHÇELİEVLER/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2124843800 - 2126521093 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : BETON YOL ELEMANLARI ALIMI İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 18.000 adet beton bordür, 4000 adet beton oluk taşı,6000 adet granit dokulu yol sınır elemanı,6000 m2 kumlamalı parke taşı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çobançeşme Mahallesi Fen İşleri Müdürlüğü Malzeme Deposu ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 120 gün içinde. İş programına göre malzeme deposuna irsaliye karşılığında alımı yapılan malın; Muayene ve kabul heyetinin Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul Yönetmeliğine uygun olarak tutacakları muayene ve kabul raporuna istinaden teslim alınacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10 gün içinde

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.03.2024 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. NO:48 34196 Bahçelievler İSTANBUL

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İsteknin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardar:

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

ç) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi

İstekli, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik etmelidir. Teklif veren firma yetkili temsilci ise temsilci olduğu firmanın, üretici olduğunu gösterir üretim belgelerini tevsik etmelidir. 4.3.3. 4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: Beton bordürlerde TS 436 EN 1340 Türk Standardı Uygunluk Belgesi,

Parke Taşlarında TS 2824 EN1338 Türk Standardı Uygunluk Belgesi, sunulacak olup Karakteristik eğilme ve dayanımı 3,5 MPa 'dan az olmamalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak ,"BETON YOL ELEMANLARI ALIM İŞİ" kabul edilecektir.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibarentakvim günüdür.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanununinci maddesine göre açıklama istenecektir.