ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ





ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:



İKN:2024/282210



1-İdarenin

a)Adı:BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

b)Adresi:Barbaros Caddesi 9 34188 Şirinevler BAHÇELİEVLER/İSTANBUL

c)Telefon ve faks numarası:2124843800 - 2124419999

ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a)Adı:ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI

b)Niteliği, türü ve miktarı :124 KALEM ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c)Yapılacağı/teslim edileceği yer:Bahçelievler Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

ç)Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren 60 gün içerisinde malların tamamı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün deposuna teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi:Sözleşme imzalanmasına müteakiben 7 iş günü içinde işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:05.04.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Bahçelievler Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Barbaros Caddesi No:9 Bahçelievler/İstanbul

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:İsteklilerden ihale komisyonunun değerlendirme aşamasında birim fiyat teklif cetvelinin 40,55,67,68,69,72,75,76,77,78,79,113,116,122,123 ve 124. kalemleri hariç diğer tüm kalemler İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüzce gösterilecek örneklere uygun teknik şartnamedeki belirtilen özelliklerde her ürün için 1 adet numune istenecek olup; Değerlendirme numuneye göre yapılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15.Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.