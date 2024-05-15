BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

Esas no: 2015 / 816

Karar no : 2017 / 517

Davacı Hasan Metin vekili tarafından davalı SVETLANA DANKO METİN aleyhine açılan boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen 15/062017 tarih ve 2015/816 esas 2017/517 karar sayılı kararı gereğince;

HÜKÜM : 1- Davanın kabulü ile MALATYA İli, PÜTÜRGE İlçesi, TAŞMIŞ Köyü/mah. Cilt 58, hane 7 Bsn.16 TC:31301086394de nüfusa kayıtlı, TEMUR ve BEYAZ'den olma, 01/09/1972 doğumlu davacı HASAN METİN ile Rusya Federasyonu uyruklu 1969 doğumlu 515283124 pasaport numaralı davalı SVETLANA DANKO METİN'in TMK 166/1 Madde uyarınca maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 31,40-TL harçtan, peşin alınan 27,70 TL harcın mahsubu ile kalan 3,70-TL daha harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

3-Davacı tarafından yapılan 44,00 TL tebligat masrafı ile 106,20TL yazı masrafı ile 51,80 talimat masrafı ve 1362,19 TL ilanen tebligat masrafı toplamı 1564,19 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kalan gider avansının kararın kesinleşmesine mütakip talep halinde davacıya iadesine,

4- Davacı kendisini vekili ile temsil ettirdiğin denemek ve mesaisine karşılık hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereği maktu 1.980.00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5- Davalının yaptığı masrafların üzerinde bırakılmasına,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda, tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen kararın, daha evvel kendisine ilanen tebligat yapılan Rusya Federasyonu Uyruklu 15/06/1969 doğumlu baba adı Nikolai, anne adı Valentina olan 515283124 pasaport numaralı, Svetlana Danko Metin'e gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmekle,

kararın gazetede yayımlandığı son ilan tarihinden itibaren 7. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere diğer bir mahkemeye verilecek bir dilekçeyle istinaf yoluna müracaat edebileceği davalıya ilanen tebliğ olunur. 10/05/2024