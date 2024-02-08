BAKIRKÖY 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/517 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Bağcılar Belediye Başkanlığı tarafından açılmış olan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil davasında, aşağıda yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın öncelikle 2942 sayılı Yasanın (değişik 4650) 8. maddesinde göre pazarlıkta satın alma usulü denenmiş, ancak anlaşma sağlanamadığından aynı Yasanın 10. maddesi gereğince mahkememizde aşağıda dosya numaralanan yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır.

İli : İstanbul İlçesi : Bağcılar Mevkii : Kazımkarabekir Mah Dosya No Malikin

Adı Soyadı Hisse Pafta No Ada No Parsel No Kamulaştırılan Alan 2023/517 E. MÜNEVVER ÖZTÜRK 1/1 - - 2757 - 130,00 m² 2023/517 E. MÜNEVVER ÖZTÜRK 1/1 - - 2756 130,00 m²

1-Tebligat ve ilan tarihinden 30 gün içinde kamulaştırma işlemini idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceklerdir. 2-Husumet Bağcılar Belediye Başkanlığı'na yöneltilecektir. 3-Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.4-Mahkemece tespit kamulaştırma bedeli hak sahibi adına ilgili bankaya depo ettirilecektir.

5-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, keyfiyet 2942 sayılı Yasanın (değişik 4650) 10. maddesi uyarınca duyurulur.29/01/2024