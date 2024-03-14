T.C. BAKIRKÖY 16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.97049635-2022/423-Ceza Dava Dosyası



İ L A N



Mahkememizce sanıklar Sultan Mahir ve İshak Ahmet Zeil Hakkında Yağma suçundan 4 'er kez 10 Yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına, Yağma suçundan 3'er kez 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve 6136 S.K. Muhalefet suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Dair karar verilmiş olup tüm arama ve çabalara rağmen 08.12.2023 tarih 2022/423 Esas 2023/493 Karar sayılı Gerekçeli Kararın müştekiler DİLAWAL HUSSAİN, JAMSHİD ALİ,MUHAMMED YUNAS, MUMMAD WAGAS, SEHAR ABBAS, SHABRAİZ HASSAN, ZAİGHAM ABBAS'a tebliğ edilememiş olup; kararın ilgililere ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilamın 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. Maddesine göre müştekiler DİLAWAL HUSSAİN, JAMSHİD ALİ,MUHAMMED YUNAS, MUMMAD WAGAS, SEHAR ABBAS, SHABRAİZ HASSAN, ZAİGHAM ABBAS''ın bilgisine emin bir şekilde ulaşabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile istinaf yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 14.03.2023