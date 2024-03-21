T.C. BAKIRKÖY 2. ÇOCUK MAHKEMESİ

Sayı : E.97826626-2019/491-Ceza Dava Dosyası

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Muhammmed Emin ve Ogul geldioğlu,Faryab- 1985 doğumlu, Mahmutbey mahallesi Yan yol caddesi Bağcılar/ İSTANBUL adresinde oturur. 99621721456 T.C. Kimlik nolu Abdul Rasool TURKMEN Mahkememiz dava dosyasında Müşteki olarak katılmıştır.

Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda; Mahkememizin 01/07/2022 tarih ve 2019/491 Esas, 2022/353 sayılı Kararı ile, ss çocuklar Ali ÖZBEK, Ferhat TÜLKAY, Muhammed Ümit ARSLAN, Nizamettin TUNÇ ve Said Arslan'ın CMK 223/2 -e maddesi uyarınca müsnet suçtan ayrı ayrı BERAATLERİNE , S.S. Çocuk Rahullah DİNGER in hırsızlık suçundan eylemine uyan TCK 142/2-b, 31/3,62/1,51/1 maddeleri gereğince 2 YIL 9 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, TCK 51/1 maddesi uyarınca verilen HAPİS CEZASININ ERTELENMESİNE, TCK nun 51/3 maddesi uyarınca ss çocuğun 2 YIL 10 AY denetim süresine tabi tutulmasına ve S.S. Çocuk Habibullah ATABEY'in hırsızlık eylemine uyan TCK.37/1 mad del. İle TCK.nun 142/2-b maddesi uyarınca 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, HAPİS CEZASININ ERTELENMESİNE, TCK nun 51/3 maddesi uyarınca ss çocuğun 2 YIL 1 AY denetim süresine tabi tutulmasına, karar verildiği, Mahkememiz kararının Müştekiye tebliğ edilememiş olup,

7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye' de yayınlanan ulusal bir gazetede ve yerel internet haber sitesinde ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün ve istinaf dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.19.03.2024