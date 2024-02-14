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        BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.02.2024 - 00:00
        T.C. BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2023/102 Esas
        KARAR NO : 2023/414


        5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 02/11/2023 tarihli ilamı ile;5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan 3/1 ve TCK'nun 62/1-son, 52/2.maddeleri gereğince 1 Yıl 3 Ay Hapis ve 10.000 TL adli para cezası ile cezalandırılan Zakarıa ve Zeynep oğlu, 25/02/1963 doğumlu MAHMOUD ZAKARIA MOUSTAFA ELSAYED tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.02.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01982792