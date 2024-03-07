T.C. BAKIRKÖY 5. AİLE MAHKEMESİ

Esas No :2021/340 Karar No: 2023/370

İLAN METNİ



Davacı Yücel ARSLAN tarafından davalı Tuanna BÜKRE ARSLAN aleyhine Mahkememizde açılan Boşanma davası sonunda verilen karar gereğince;

1- Davanın KABULÜ ile TOKAT İli, NİKSAR İlçesi, YAZICIK BELDESİ Köyü/mah. Cilt 121, hane 31'de nüfusa kayıtlı, EROL ve AYSEL'den olma, 06.03.1982 doğumlu, 61192145504 TC Kimlik numaralı DAVACI -YÜCEL ARSLAN ile aynı hanede nüfusa kayıtlı ŞERAFETTİN ve ZÜLFİKAR'dan olma 26.06.2000 doğumlu, 27493980732 TC Kimlik numaralı DAVALI -TUANNA BÜKRE ARSLAN'ın TMK.nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-T.M.K.'nun 348/2 maddesi gereğince, davalı Tuanna Bükre ARSLAN'ın, müşterek çocuk 01/04/2019 doğumlu, 54184113636 T.C. Kimlik numaralı Eliz Duru üzerindeki VELAYET HAKKININ KALDIRILMASINA,

3-Davacı tarafından yapılan 118,60TL harç, 8 tebligat masrafı 210TL, ilanen tebligat masrafı 3.882,20TL olmak üzere toplam 4.210,80TL yargılama giderinin davalıdan alınarak, davacıya verilmesine,

Dair, karar verilmiş olup, daha önce dava dilekçesi ve duruşma günü kendisine ilan yolu ile tebliğ edilen davalı Tuanna BÜKRE ARSLAN kararın ilan tarihinden itibaren 1 hafta sonra sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluyla incelenmesi yoluyla müracaat edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 27/09/2023