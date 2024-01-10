BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİNDEN

KAMULAŞTIRMA NEDENİ İLE UZLAŞMAYA DAVET İLANI





İdaremizce, tapuda Balıkesir İli Erdek İlçesi Karşıyaka Mahallesi Mandıra Altı Mevki 0 ada 1986 parsel numarasında 675,00 m² olarak kayıtlı taşınmazın 104,24 m²’lik kısmının kamulaştırılması ve tapuda Balıkesir İli Erdek İlçesi Karşıyaka Mahallesi Mandıra Altı Mevki 0 ada 1987 parsel numarasında 3.100,00 m2 olarak kayıtlı taşınmazın 9,00 m²’lik kısmının kamulaştırılması, 208,97 m²’lik kısmı üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesine karar verilmiştir.

İlgili 1986 parsel nolu taşınmazın maliklerinden Osman NAZLI (Hüseyin Oğlu)‘nın ve 1987 parsel nolu taşınmazın maliklerinden Emine (Halil Kızı) ‘nin kimlik ve adres bilgilerine ulaşılamamıştır.

Taşınmazların mülkiyeti konusunda hak iddaa edenlerin, öncelikle 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 2644 sayılı Tapu Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında gerekli belgeler ile birlikte Erdek Tapu Müdürlüğüne müracaat etmesi, adlarına tescil işlemlerinin tamamlanmasından ardından, işbu ilan tarihinden itibaren 45 gün içerisinde kamulaştırma bedeli ile ilgili görüşmek üzere “Akıncılar Mah. Cumalı Cad. No:2/1 Karesi/ BALIKESİR” adresinde bulunan Uzlaşma Komisyonuna başvurması gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde başvurulmadığı ya da görüşmelerde uzlaşmaya varılmadığı takdirde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince bedelin mahkemece tespiti ve taşınmazın İdaremiz adına tescili yoluna gidileceği hususu, ilanen tebliğ olunur.