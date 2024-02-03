BEŞİKTAŞ 27. NOTERLİĞİ

T.C.

BEŞİKTAŞ 27. NOTERLİĞİNDEN

TARİH VE YEVMİYE NO : 05 Ekim 2023 – 73574MUHATAP : SERDAR GÖĞEZ (TCNO:19*******08)JITEN NIRANJAN MEHTA (YKN:99*******48) tarafından keşide edilen Noterliğimizin yukarıda belirtilen tarih ve yevmiye sayılı ihtarnamesi muhatap Serdar GÖĞEZ’in ihtarnamede ve sonrada bildirilen adreslerine tebliğe çıkarılmışsa da, adreslerinizden ayrıldığınız gerekçesi ile tebligat yapılamamıştır. Zabıta tahkikatından da netice alınamadığından Noterliğimiz ihtarnamesinin ilanen tebligatına karar verilmiştir.Muhatap ile keşide eden arasında akdedilen sözleşmeye konu borcun teminatını teşkil etmek üzere muhatap Serdar Göğez tarafından “İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Altıntepe Mah., 15141 Ada, 15 Parselde kain, B Blok, 2. Kat, 9 nolu bağımsız bölümdeki daire” üzerine, Maltepe Tapu Müdürlüğü’nün 10.06.2021 tarih ve 17636 yevmiye numaralı ipotek senedi ile keşide eden lehine 2.derece, 1.800.000-TL bedelli ipotek vermiştir. İlgili borcun vadesi gelmesine rağmen muhatap tarafından keşide edene herhangi bir ödeme yapılmamış olmakla; 300.000-USD borcun yasal faizi ile birlikte 7 gün içinde keşide eden vekili Av. Ecem Aydoğan Yenidede’ye ait TR47 0006 4000 0021 0393 3628 70 IBAN numaralı USD hesabına ödenmesi; aksi takdirde doğacak tüm masraflar ile avukatlık ücretleri tarafınıza ait olmak üzere, keşide edenin alacağı ile uğradığı ve uğrayacağı tüm zararların faizi ile birlikte tahsili gayesi ile yasal takip işlemlerine başlanılacağı ve teminatların (ipoteğin) nakde tahvil edileceği ilanen tebliğ olunur.