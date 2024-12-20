BESNİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN OLUNUR

DOSYA NO: 2024/46



"Gaipliği istenilen Adıyaman İli Besni İlçesi Köseceli Köyü nüfusuna kayıtlı Müslüm ve Rahime'den olma 01/01/1964 doğum tarihli Feyzü Akbulut'dan 20 yıldan beri haber alınamadığından, gaipliği istenilen kişi hakkında bilgisi bulunanların ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde bizzat gelerek veya posta yoluyla mahkememiz dosyasına bilgi vermeleri, ilandan sonuç alınamadığı takdirde kişinin gaipliğine karar verileceği ve ölüme bağlı hakların gaibin ölümü ispatlanmış gibi aynen kullanılacağı hususu ilan ve ihtar olunur."