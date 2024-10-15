BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
|Sıra No
|İşin Adı
|Yıllık Tahmini
Bedeli (TL)
|Geçici Teminat
Bedeli (TL)
|İlan Şekli ve Adedi
|Dosya Bedeli
(TL)
|
1
|Beykoz İlçesi, Çayağzı (Riva) Mahallesi,köy civarı mevkiinde bulunan 0 Ada 3218 parsel ( yeni 2238 Ada 25 Parsel ) Sayılı 45.347,63 m² yüzölçümlü Taşınmazın İçerisinde Yapılacak Tesislerin Kiralanması İşi
|1.250.000,00 TL
+
KDV
|
112.500,00 TL
(3 YILLIK)
|Şehir içi gazetede bir defa,
Kaymakamlık ve Belediye
İlan Panosunda bir hafta
|1.000,00 TL
( yeni 2238 Ada 25 Parsel ) Sayılı 45,347,63 m² yüzölçümlü Taşınmazın İçerisinde Yapılacak Tesislerin 3 (üç) Yıllığına Kiralanması İşi İhalesi” yapılacaktır.
İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.
İsteklilerin;
- İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,
- Nüfus Cüzdan örneği,
- Kanuni ikametgâh sahibi olmak (Nüfus Müdürlüklerinden alınacak),
- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi;
- Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
- Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
- İmza sirkülerinin verilmesi;
a) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olarak gireceklerin Ortak Girişim Beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ile ortaklık imza sirküleri,
- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
- İştirakçilerin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve SGK Müdürlüğünden alınmış olan mükellefiyet kayıt yazısı ve ihalenin yapıldığı tarihte vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belgeleri tevdi eden firmalar ihaleye katılabileceklerdir.
- Beykoz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan, Belediyemize borcu yoktur (Kira, Çevre Temizlik Vergisi vb.) belgesi,
- Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair vezne makbuzu,
- Dosya bedelinin yatırıldığına dair vezne makbuzu,
- İhaleye katılacaklar, ihale şartnamesini Beykoz Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 28 Ekim 2024 Tarih ve Saat: 16:00’ya kadar temin edebilirler.
İLAN OLUNUR.
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ / 0 216 444 66 61 (8619)