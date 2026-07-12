BİNGÖL 4.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

BİNGÖL 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2022/244

KARAR NO: 2026/291



Hossain ve Vakefoğlu, 01/07/1990 Kandehar doğumlu ANSAR MASİRİ hakkında Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan mahkememizce yapılan yargılama sonucunda; Sanık ANSAR MASİRİ hakkındaki dosyada KAMU DAVASININ DURMA kararı verildiği, sanığın tüm aramalara rağmen ulaşılmamış olup iş bu gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren İKİ HAFTA sonra sanığa tebliğyapılmış sayılacaktır. Sanığın İKİ HAFTAyasal süre içerisinde mahkememize vereceği veya bulunduğu yerde Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile mahkememize göndereceği dilekçe veya Hakim tarafından onaylanmakve tutanağa geçirilmek koşulu ile Bingöl Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ yoluna başvurabileceği, hususu adresi meçhul olan sanık ANSAR MASİRİ'ye ilanen tebliğ olunur.