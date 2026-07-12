BİNGÖL 4.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

BİNGÖL 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2025/436

KARAR NO: 2026/256



Fethi ve Asiye oğlu, 11/08/1991 Bingöl doğumlu Burak DÜNDAR hakkında Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan mahkememizce yapılan yargılama sonucunda; SanıkBurak DÜNDAR hakkında Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan KAMU DAVASININ DURMA kararı verildiği, sanığın tüm aramalara rağmen ulaşılmamış olup iş bu gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren İKİ HAFTA sonra sanığa tebliğyapılmış sayılacaktır. Sanığın İKİ HAFTAyasal süre içerisinde mahkememize vereceği veya bulunduğu yerde Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile mahkememize göndereceği dilekçe veya Hakim tarafından onaylanmakve tutanağa geçirilmek koşulu ile Bingöl Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ yoluna başvurabileceği, hususu adresi meçhul olan sanıkBurak DÜNDAR'a ilanen tebliğ olunur.