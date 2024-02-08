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        BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 08.02.2024 - 00:00
        T.C.
        BİRECİK
        1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2022/1093 Esas 25/01/2024


        İLAN


        Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;
        Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Mezra Mahallesi'nde davacı Abdulselam Aktaş tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen 1526 parsel içerisinde bulunan B rumuzu ile gösterilen 10928,17 m2'lik taşınmaz;
        Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01979390