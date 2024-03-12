T.C. BODRUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/687

DAHİLİ DAVALI : SERCAN EMRAH YAYGIN- T.C 10360759708

ULİTSA STAROKRIYMSKAYA, DOM : 15/2, KV:351 MOSKOVA 9831



Davacı tarafından aleyhinize açılan Geçit Hakkı Kurulması davasında dava konusu Muğla İli, Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi, Kemer mevkii, pafta: N18-C17-C-3-C , ada: 424 , 11 ve 12 parselde kayıtlı taşınmazlar için yapılan yargılamada;

Dahili davalı Sercan Emrah YAYGIN'ın mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresine ve mernis adresine dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, tensip zaptı, duruşma zaptının ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 04/06/2024 günü saat: 11:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK'nın 147/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, tensip zaptı, duruşma zaptının ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.24/01/2024