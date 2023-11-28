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        BODRUM 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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        Giriş: 08.02.2024 - 00:00

        BODRUM 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ


        ESAS N. : 2023/130
        KARAR N. : 2023/774
        KARAR TARİHİ : 28/11/2023
        SIFATI : SANIK
        ADI SOYADI: ŞAMİL RASUL
        SUÇ : Basit Yaralama
        CEZA : Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması


        Mahkememizin 2023/130 Esas 2023/774 Karar sayılı dosyasında sanık hakkında verilen gerekçeli kararın yukarıda açık kimliği yazılı sanığın adresinin tespit edilememiş olmasından dolayı 7201 Sayılı Tebligat Esasının 29 ve 30.maddeleri gereğince sanık hakkında verilen hükmün ilanen tebliğine, aynı Yasanın 31.maddesi gereğince, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının sanıktan tahsil olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 05/02/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01979167