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        BOLU 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 02.03.2024 - 00:00
        T.C.
        BOLU 1.SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
        EK SIRA CETVELİ İLANIDIR

        2021/1 TEREKE

        Muris iflas masasına sıra cetvelinin ilanından sonra geç alacak kaydı yaptıran 3 ve 4 numarada kayıtlı alacakla ilgili inceleme işlemi bitmiş olup İİK. nun 206. Ve 207.maddeleri gereğince düzenlenen ek sıra cetveli incelenmek üzere Bolu 1.Sulh Hukuk Mahkemesine bırakılmıştır. Sıraya ait şikayetlerin ilandan itibaren (7) gün içinde Bolu 1.Sulh Hukuk Mahkemesine, alacağın esas ve miktarına ilişkin itiraz ve şikayetlerin ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde yine Bolu 1.Sulh Hukuk Mahkemesine yapılması İ.İ.K.235.maddesi gereğidir.İ.İ.K.nun 166,232,234,235 maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01994460