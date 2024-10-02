BOLU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 03.10.2024 - 00:00
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BOLU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Ad Soyad
|Bilinen Son Adresi
|Vergi Türü
|Vergi Donemi
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu
|9520676611
|21622766204
|MUSTAFA YETİŞ(ASIL BORÇLU VKN: 6320263302)
|Mernis Adresi Bulunamamaktadır.
|0015
|12/2022-12/2022
|2024052014Q3j0000017
|1.903.329,81
|Bolu Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106'ncı maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.