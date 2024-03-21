BURDUR AİLE MAHKEMESİ

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T.C. BURDUR AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/779 Esas

DAVALI : KHEIRA BELHIA



Davacı Veli Budak tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında davalıya tahkikat duruşma gününün ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle;

Duruşma Günü: 08/05/2024 günü saat:10.25'de duruşması yapılacak olup; HMK 147/2 fıkrası uyarınca belirlenen gün ve saatte duruşmaya geliniz, geçerli bir özür olmadan hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, yokluğunuzda hüküm verileceği ihtar ve tebliğ olunur. hususu ilanen tebliğ olunur.