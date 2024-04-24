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        BURSA 13. İŞ MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.04.2024 - 00:00
        T.C.
        BURSA
        13. İŞ MAHKEMESİNDEN
        İLAN
        Sayı : 2024/49 Esas

        Davacı Şaban Yemişen ile ihbar olunan (Davalı) SGK ve Aset Ltd.Şti. arasında mahkememizde görülmekte olan İş ( hizmet tespiti ) davası nedeniyle; davalı şirkete tebligat yapılamadığı görülmüştür.
        Bursa BAM 11.Hukuk Dairesi tarafından verilen 01/02/2024 tarih, 2022/2499 Esas, 2024/214 Karar sayılı kararı ile;
        Bursa 13. İş Mahkemesi'nin 29/03/2022 tarih ve 2020/20 E. 2022/113 K. sayılı kararının HMK'nin 353. maddesi uyarınca KALDIRILMASINA,
        Davanın yeniden görülmesi için dosyanın Mahkemesine iadesine,
        Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu HMK'nin 353. maddesi uyarınca KESİN olmak üzere 01/02/2024 tarihinde oy birliği ile karar verildiği anlaşılmıştır.
        İlgili dosyanın mahkememize iade edildiği anlaşılmakla, 2024/49 Esas sırasına kaydının yapıldığı, duruşma gün ve saatinin 31/05/2024 günü saat 11.00'a bırakılmasına karar verildiği, ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02022121