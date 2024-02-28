

BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/1189

KARAR NO: 2023/2604



SANIK :Feruza MATYAKUBOVA



Basit Yaralama, Mala Zarar Verme, Tehdit, Hakaret suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/11/2023 tarihli ilamı ile kasten yaralama suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilen Hajı ve Kurbangül kızı, 02/05/1983doğumlu, Feruza MATYAKUBOVA'ya tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve sanık Ayşe BASIÇ vekili tarafından sunulan mahkumiyet kararının ortadan kaldırılmasına ilişkin istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,

İlanın kendisine tebliğden itibaren 7 gün içerisinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 26/02/2024