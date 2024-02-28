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        BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.02.2024 - 00:00

        BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2022/1189
        KARAR NO: 2023/2604


        SANIK :Feruza MATYAKUBOVA


        Basit Yaralama, Mala Zarar Verme, Tehdit, Hakaret suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/11/2023 tarihli ilamı ile kasten yaralama suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilen Hajı ve Kurbangül kızı, 02/05/1983doğumlu, Feruza MATYAKUBOVA'ya tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.
        1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve sanık Ayşe BASIÇ vekili tarafından sunulan mahkumiyet kararının ortadan kaldırılmasına ilişkin istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,
        İlanın kendisine tebliğden itibaren 7 gün içerisinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 26/02/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01991862