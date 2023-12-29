ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI



Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen Gayrimenkuller 09/01/2024 Salı günü Saat' 11.00'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45 inci maddesine göre, Çatalca Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda sırasıyla açık teklif usulü kiraya verilecektir.

1-) İhaleye katılmak isteyenler en geç ihale günü saat 10.30' a kadar müracaat dosyalarını, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne vereceklerdir.

2-) İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: Nüfus cüzdan sureti, ikametgâh senedi tebligat adresi tahmin edilen bedelin %3’ü oranında geçici teminat makbuzu, Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge, Adres Beyanı, vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimseler vekâletname getireceklerdir.

Tüzel Kişiler: Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış faaliyet belgesi, İmza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, ticaret sicil gazetesi, ortak katılım olması halinde ortaklık belgesi, geçici teminat makbuzu ile şirket ana sözleşme sureti, makbuzu, Adres Beyanı ve Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge getireceklerdir.

3-) Kiraya verilecek olan gayrimenkullerin muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

4-) Geçici teminatlar kiralama süreleri dikkate alınarak muhammen kira bedeli üzerinden %3 oranında alınır.

5-) Kesin teminat ihale bedeli üzerinden toplam kira süresi temel alınarak %6 oranında alınacaktır.

6-) Aşağıdaki listede 8. 38. 41 ve 44. sırada bulunan taşınmazlar için ihaleye katılacak isteklilerin geçici teminat ile birlikte muhammen bedelin 6 katı oranında, iştirak bedeli yatırması gerekmektedir. (8. sıradaki taşınmaz için 42.000,00- TL, 38. sıradaki taşınmaz için 24.000,00- TL, 41. sıradaki taşınmaz için 24.000,00- TL, 44. sıradaki taşınmaz için 15.000,00- TL, ihale iştirak bedeli yatırılacaktır.)

7-) İhaleye çıkan taşınmazlar için 6 (altı) aylık kira bedeli ve kesin teminat bedeli ihale onayının tebliğine müteakip 15 (on beş) gün içerisinde ödenecek ve ödenmesine müteakip kira sözleşmesi düzenlenecektir.

8-) İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri, Çatalca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alabilir, ihale şartnamesini ücretsiz görebilir.

9-) Çatalca Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Sıra No Mahalle Mevkii/no Kullanım Şekli Kira Süresi Muhammen Bedel (Aylık) Geçici Teminat 1 Aydınlar Mahallesi Binkılıç Caddesi No:135/1 Değirmen 3 Yıl 4.500,00TL 4.860,00TL 2 Aydınlar Mahallesi Binkılıç Caddesi No:135 Dükkan 3 Yıl 1.600,00TL 1.728,00TL 3 Aydınlar Mahallesi Binkılıç Caddesi No:137 Konut 3 Yıl 1.200,00TL 1.296,00TL 4 Başak Mahallesi Sultan Süleyman Caddesi No:163 Dükkan 3 Yıl 1.000,00TL 1.080,00TL 5 Başak Mahallesi Osmanlı Caddesi No:73/B Dükkan 3 Yıl 1.000,00TL 1.080,00TL 6 Çakıl Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi No:15 Dükkan 3 Yıl 1.500,00TL 1.620,00TL 7 Elbasan Mahallesi Merkez Mevkii No:3/B Dükkan 3 Yıl 1.000,00TL 1.080,00TL 8 Ferhatpaşa Mahallesi Millet Bahçesi

Erler Caddesi No:3/H Dükkan 5 Yıl 7.000,00- TL 12.600,00TL 9 Ferhatpaşa Mahallesi Ulusal Egemenlik Parkı Önü Atm Alanı (8m²) 3 Yıl 36.500,00TL

(1 Yıllık) 3.285,00TL 10 Gökçeali Mahallesi Gökçeali Caddesi No:178/C Dükkan 3 Yıl 1.250,00TL 1.350,00TL 11 İhsaniye Mahallesi 142 ada 1 Parsel (9.832,71 m²) Tarla 3 Yıl 8.100,00TL

(1 Yıllık) 729.00TL 12 İhsaniye Mahallesi 154 ada 22 parsel (6.537,59 m²) Tarla 3 Yıl 6.500,00TL

(1 Yıllık) 585.00TL 13 Kabakça Mahallesi Cengizhan Sokak No:11/B Dükkan 3 Yıl 750.00TL 810.00TL 14 Karacaköy Mahallesi İstanbul Caddesi Kantar 3 Yıl 1.500,00TL 1.620,00TL 15 Kaleiçi Mahalllesi İstasyon Caddesi No:1 Dükkan 3 Yıl 3.200,00TL 3.456,00TL 16 Kaleiçi Mahalllesi İstasyon Caddesi No:1/A Dükkan 3 Yıl 4.200,00TL 4.536,00TL 17 Kaleiçi Mahalllesi İstasyon Caddesi No:1/B Dükkan 3 Yıl 4.500,00TL 4.860,00TL 18 Kaleiçi Mahalllesi İstasyon Caddesi No:1/C Dükkan 3 Yıl 5.200,00TL 5.616,00TL 19 Kaleiçi Mahalllesi İstasyon Caddesi No:1/D Dükkan 3 Yıl 5.750,00TL 6.210,00TL 20 Kaleiçi Mahalllesi İstasyon Caddesi No:1/E Dükkan 3 Yıl 6.200,00TL 6.696,00TL 21 Kaleiçi Mahalllesi İstasyon Caddesi No:1/F Dükkan 3 Yıl 6.500,00TL 7.020,00TL 22 Kaleiçi Mahalllesi İstasyon Caddesi No:1/G Dükkan 3 Yıl 6.900,00TL 7.452,00TL 23 Kaleiçi Mahalllesi İstasyon Caddesi No:1/H Dükkan 3 Yıl 7.000,00TL 7.560,00TL 24 Kaleiçi Mahalllesi İstasyon Caddesi No:1/I Dükkan 3 Yıl 7.000,00TL 7.560,00TL 25 Kaleiçi Mahalllesi İstasyon Caddesi No:1/J Dükkan 3 Yıl 7.300,00TL 7.884,00TL 26 Kaleiçi Mahalllesi İstasyon Caddesi No:1/K Dükkan 3 Yıl 7.300,00TL 7.884,00TL 27 Kaleiçi Mahalllesi İstasyon Caddesi No:1/L Dükkan 3 Yıl 7.000,00TL 7.560,00TL 28 Kaleiçi Mahalllesi İstasyon Caddesi No:1/M Dükkan 3 Yıl 9.200,00TL 9.936,00TL 29 Kaleiçi Mahalllesi İstasyon Caddesi No:1/N Dükkan 3 Yıl 2.000,00TL 2.160,00TL 30 Kaleiçi Mahallesi Cevdet Barın Caddesi No:21/C Dükkan 3 Yıl 3.000,00TL 3.240,00TL 31 Kaleiçi Mahallesi Cevdet Barın Caddesi No:21/D Dükkan 3 Yıl 3.000,00TL 3.240,00TL 32 Kaleiçi Mahallesi Cevdet Barın Caddesi No:21/E Dükkan 3 Yıl 500.00TL 540.00TL 33 Kestanelik Mahallesi Karacaköy Caddesi No:58 Dükkan 3 Yıl 1.000,00TL 1.080,00TL 34 Kestanelik Mahallesi Karacaköy Caddesi No:60/D Dükkan 3 Yıl 2.500,00TL 2.700,00TL 35 Kestanelik Mahallesi Kalender Sokak No:1 Konut 3 Yıl 1.000,00TL 1.080,00TL 36 Kestanelik Mahallesi Dispanser Sokak No:14/A Konut 3 Yıl 550.00TL 594.00TL 37 Kestanelik Mahallesi Dispanser Sokak No:14/B Konut 3 Yıl 550.00TL 594.00TL 38 Oklalı Mahallesi Berkant Sokak No:2/A Kahvehane 3 Yıl 4.000,00TL 4.320,00TL 39 Örencik Mahallesi Örencik Sokak No:120/B Dükkan 3 Yıl 1.000,00TL 1.080,00TL 40 Subaşı Mahallesi Gökçeali Caddesi No:337/B Dükkan 3 yıl 2.000,00TL 2.160,00TL 41 Subaşı Mahallesi Gökçeali Caddesi No:318 Kahvehane 3 yıl 4.000,00TL 4.320,00TL 42 Subaşı Mahallesi Gökçeali Caddesi No:286/D Dükkan 3 yıl 2.000,00TL 2.160,00TL 43 Yalıköy Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:1/A Dükkan 3 Yıl 1.250,00TL 1.350,00TL 44 Yalıköy Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:1/D Kahvehane 3 Yıl 2.500,00TL 2.700,00TL