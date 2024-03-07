ÇAYIRLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



ÇAYIRLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/96 Esas



Davacısı Ünal TURAN Tarafından davalılar ÇAYIRLI MAL MÜDÜRLÜĞÜ, HARMANTEPE KÖYÜ MUHTARLIĞI TÜZELKİŞİLİĞİ aleyhine 06/12/2023 tarihli dava dilekçesiyle Çayırlı ilçesi Harmanteye köyünde yapılan kadastro çalışmaları sırasında tespit dışı bırakılan Köy içi mevkiinde bulunan 627,1419,1420 parsel sayılı taşınmazlara komşu olan, mevkii sınırları belli tapusuz tarla ve sulu tarla vasfındaki yaklaşık 7000,00 m2 yüz ölçümlü, Kadastro Fen Bilirkişisi İsmail Alp tarafından tanzim edilen 04/03/2024 tarihli raporda kroki ile sınırları belirtilen tescil harici taşınmazlar ile ilgili tescil davası açılmıştır. Dava konusu yerde hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içerisinde mahkememizde itirazen dava açabilecekleri TMK'nın 713. Maddesi uyarınca ilan olunur.