ÇUBUK BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI



Mülkiyeti Belediyemize ait Çubuk ilçesinde bulunan aşağıda ada, parsel numaraları ve özellikleri belirtilmiş olan taşınmazlar, 11.12.2024 tarihinde çarşamba günü saat 14.00' da Çubuk Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni (ihale komisyonu) tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Md. göre açık teklif usulü ihale ile satılacaktır.

ÇUBUK BELEDİYESİNE AİT TAŞINMAZ LİSTESİ S. No Mahalle Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Muhammen Bedel (₺) Geçici Teminat (₺) 1 AĞILCIK ARSA 190361 2 729.36 1,300,000.00 ₺ 40,000.00 ₺ 2 AĞILCIK ARSA 190369 2 1,084.01 2,300,000.00 ₺ 70,000.00 ₺ 3 AĞILCIK ARSA 190369 3 1,305.55 2,750,000.00 ₺ 85,000.00 ₺ 4 ATATÜRK ARSA 190125 2 339.00 1,900,000.00 ₺ 60,000.00 ₺ 5 ATATÜRK ARSA 190187 3 346.00 2,100,000.00 ₺ 65,000.00 ₺ 6 YAVUZSELİM ARSA 191011 3 470.00 3,550,000.00 ₺ 110,000.00 ₺ 7 KUTUÖREN TARLA 254 1 10,582.34 3,700,000.00 ₺ 115,000.00 ₺ 8 KUTUÖREN TARLA 255 11 13,193.17 7,250,000.00 ₺ 220,000.00 ₺ 9 KUTUÖREN TARLA 288 10 11,601.69 3,950,000.00 ₺ 120,000.00 ₺ 10 KUTUÖREN TARLA 289 4 30,791.06 9,850,000.00 ₺ 300,000.00 ₺

Gayrimenkul bedelleri peşin ödenecektir. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacak) Gerçek Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin nüfus kayıt örneği Gerçek Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin Yerleşim (İkametgâh) belgesi Geçici teminat yatırdığına dair makbuz, İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz, şartname alındı ve dosya teslim tutanağı. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi Vekâleten katılanlar için Noterden onaylı vekâletname, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belge, ihaleye katılacaklar için yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri.

İstekliler yukarıda yazılı belgeleri bir dosya halinde 11.12.2024 günü saat 12.00’e kadar İhale Komisyonu adına Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne Teslim edeceklerdir. İhale ile ilgili bilgiler Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden öğrenilebilir. İhale şartnamesi 1.000,00-₺ karşılığında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir. İsteklilere ilanen duyurulur.