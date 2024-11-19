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        DAVUTPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 20.11.2024 - 00:00

        İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İLANEN TEBLİĞ

        Sıra No Vergi K.No T.C. Kimlik Numarası SoyadıAdı(Unvanı) Adres İhbarname Fiş No Vergi Dönemi V. Kodu C. Nevi Vergi Toplamı Ceza Toplamı
        1 7810930762 Starking Ajans Prodüksiyon Reklam Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Maltepe Mah. Litros Yolu F Sk. Dış Kapı No:2-4F İç Kapı No:311 Zeytinburnu/İstanbul 2023122613AVn0000014 12/2021-12/2021 0015 VZCZ 13.737,24 TL 41.211,72 TL
        2 7810930762 Starking Ajans Prodüksiyon Reklam Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Maltepe Mah. Litros Yolu F Sk. Dış Kapı No:2-4F İç Kapı No:311 Zeytinburnu/İstanbul 2023122613AVn0000016 10/2021-12/2021 0033 VZCZ 26.424,50 TL 79.273,50 TL
        3 7810930762 Starking Ajans Prodüksiyon Reklam Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Maltepe Mah. Litros Yolu F Sk. Dış Kapı No:2-4F İç Kapı No:311 Zeytinburnu/İstanbul 2023122613AVn0000018 01/2021-12/2021 0010 VZCZ 26.424,50 TL 79.273,50 TL
        4 3910039891 12635959684 ŞÜKRÜ GENÇER ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NEBATI IŞ MERKEZI Kapı No:46 -48 Daire No:29 BAYRAMPAŞA İST 2024072213AVf0000001 01/2019-012019 0015 55.911,89 TL
        5 3910039891 12635959684 ŞÜKRÜ GENÇER ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NEBATI IŞ MERKEZI Kapı No:46 -48 Daire No:29 BAYRAMPAŞA İST 2024072213AVf0000002 02/2019-02/2019 0015 65.026,61 TL
        6 3910039891 12635959684 ŞÜKRÜ GENÇER ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NEBATI IŞ MERKEZI Kapı No:46 -48 Daire No:29 BAYRAMPAŞA İST 2024072213AVf0000003 03/2019-032019 0015 104.400,00 TL
        7 3910039891 12635959684 ŞÜKRÜ GENÇER ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NEBATI IŞ MERKEZI Kapı No:46 -48 Daire No:29 BAYRAMPAŞA İST 2024072213AVf0000004 04/2019-04/2019 0015 23.994,54 TL
        8 3910039891 12635959684 ŞÜKRÜ GENÇER ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NEBATI IŞ MERKEZI Kapı No:46 -48 Daire No:29 BAYRAMPAŞA İST 2024072213AVf0000005 05/2019-05/2019 0015 23.006,72 TL
        9 3910039891 12635959684 ŞÜKRÜ GENÇER ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NEBATI IŞ MERKEZI Kapı No:46 -48 Daire No:29 BAYRAMPAŞA İST 2024072213AVf0000006 06/2019-06/2019 0015 69.526,93 TL
        10 3910039891 12635959684 ŞÜKRÜ GENÇER ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NEBATI IŞ MERKEZI Kapı No:46 -48 Daire No:29 BAYRAMPAŞA İST 2024072213AVf0000007 07/2019-07/2019 0015 86.830,20 TL
        11 3910039891 12635959684 ŞÜKRÜ GENÇER ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NEBATI IŞ MERKEZI Kapı No:46 -48 Daire No:29 BAYRAMPAŞA İST 2024072213AVf0000009 09/2019-09/2019 0015 78.633,99 TL
        12 3910039891 12635959684 ŞÜKRÜ GENÇER ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NEBATI IŞ MERKEZI Kapı No:46 -48 Daire No:29 BAYRAMPAŞA İST 2024072213AVf0000010 10/2019-10/2019 0015 17.417,98 TL
        13 3910039891 12635959684 ŞÜKRÜ GENÇER ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NEBATI IŞ MERKEZI Kapı No:46 -48 Daire No:29 BAYRAMPAŞA İST 2024072213AVf0000001 01/2019-01/2019 0015 55.911,89 TL
        14 3910039891 12635959684 ŞÜKRÜ GENÇER ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NEBATI IŞ MERKEZI Kapı No:46 -48 Daire No:29 BAYRAMPAŞA İST 2024072213AVf0000012 12/2019-12/2019 0015 82.054,88 TL
        15 3910039891 12635959684 ŞÜKRÜ GENÇER ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NEBATI IŞ MERKEZI Kapı No:46 -48 Daire No:29 BAYRAMPAŞA İST 2024072213AVf0000013 01/2020-01/2020 0015 35.823,96 TL
        16 3910039891 12635959684 ŞÜKRÜ GENÇER ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NEBATI IŞ MERKEZI Kapı No:46 -48 Daire No:29 BAYRAMPAŞA İST 2024072213AVf0000016 05/2020-05/2020 0015 33.911,89 TL
        17 3910039891 12635959684 ŞÜKRÜ GENÇER ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NEBATI IŞ MERKEZI Kapı No:46 -48 Daire No:29 BAYRAMPAŞA İST 2024072213AVf0000017 12/2020-12/2020 0015 27.935,26 TL
        18 3910039891 12635959684 ŞÜKRÜ GENÇER ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NEBATI IŞ MERKEZI Kapı No:46 -48 Daire No:29 BAYRAMPAŞA İST 2024092613AVf0000001 02/2021-02/2021 0015 60.998,30 TL
        19 4910610114 KALEM DİJİTAL REKLAM MAT LTD ŞTİ MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD NO:101 D:5 ZEYTİNBURNU-İSTANBUL 2023122613AVh0000001 01/2021-12/2021 0010 VZCZ 83.435,91 TL 250.307,73 TL
        20 4910610114 KALEM DİJİTAL REKLAM MAT LTD ŞTİ MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD NO:101 D:5 ZEYTİNBURNU-İSTANBUL 2023122613AVh0000004 12/2021-12/2021 0015 VZCZ 18.781,50 TL 56.344,50 TL
        21 4910610114 KALEM DİJİTAL REKLAM MAT LTD ŞTİ MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD NO:101 D:5 ZEYTİNBURNU-İSTANBUL 2023122613AVh0000005 11/2021-11/2021 0015 VZCZ 21.059,88 TL 63.179,64 TL
        22 4910610114 KALEM DİJİTAL REKLAM MAT LTD ŞTİ MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD NO:101 D:5 ZEYTİNBURNU-İSTANBUL 2023122613AVh0000007 09/2021-09/2021 0015 VZCZ 12.398,40 TL 37.195,20 TL
        23 4910610115 KALEM DİJİTAL REKLAM MAT LTD ŞTİ MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD NO:101 D:5 ZEYTİNBURNU-İSTANBUL 2023122813AVh0000005 10/2021-12/2021 0033 VZCZ 62.166,10 TL 186.498,30 TL
        24 4910610116 KALEM DİJİTAL REKLAM MAT LTD ŞTİ MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD NO:101 D:5 ZEYTİNBURNU-İSTANBUL 2023122813AVh0000006 07/2021-09/2021 0033 VZCZ 21.269,81 TL 63.809,43 TL
        25 5100887447 Karaer Yapı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Yolu Sk. Nef12 A Blok No:3a/98 Zeytinburnu/İstanbul 2024080113AVj0000002 01/2024-01/2024 3074 ÖUC - 23.600 TL
        26 5100887447 Karaer Yapı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Yolu Sk. Nef12 A Blok No:3a/98 Zeytinburnu/İstanbul 2024080113AVj0000016 01/2024-01/2024 3074 ÖUC - 23.600 TL
        “Davutpaşa Vergi Dairesi Mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K nın 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın hitamında müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.”
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02123944