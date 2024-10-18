DEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU



Antalya İli Demre İlçesi Çevreli ( Tırmısın ) Mahallesi Hıraca Mevkii 101 Ada 794 Parsel ve 101 Ada 799 Parselde bulunan taşınmazların (tarla) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık arttırma) satış ihalesi yapılacaktır.





Satışı Yapılacak Taşınmazın;

Mahalle Cinsi Ada/Parsel Mevkii Alanı (m2) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati Çevreli Tarla 101/794 Hıraca 18.415,18 ₺22.253.954,00 ₺667.618,62 10:00:00 Çevreli Tarla 101/799

Hıraca 6.418,83 ₺7.636.049,00 ₺229.081,47 10:30:00



1-İhaleye Katılma Şartları ve İsteklilerde İstenecek Belgeler;

Başvuru dilekçesi, Kanuni Tebligat Adres Beyanı, Nüfus Cüzdanı sureti, İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği, İhaleye katılacakların taşınmazların satış bedeli üzerinden %3 Geçici teminat bedelini ve 1.000,00.-TL şartname bedelini Belediyemiz Tahsilat Servisine yatırmak zorundadır. (Her taşınmaz için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri ve kanıtlayıcı belgeler, İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

2-İhale, 31 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10:00 ‘da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni yetkilidir.

4-İhaleye katılma ile ilgili diğer bilgi ve belgeler şartnamenin 4. maddesinde açıklanmıştır.

5-İhale ile ilgili şartname Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir.

İlgililere duyurulur.