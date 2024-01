İ L A N



DENİZLİ 2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/488



Davacı RAZİYE TİMÜR ile Davalılar CAN TİMÜR ve CANSU TİMÜR arasında mahkememizde görülen Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davası nedeniyle:

DENİZLİ ili, ÇAL ilçesi, ORTAKÖY mah/köy, 48 Cilt, 370 Aile sıra no, 7 sırada nüfusa kayıtlı, SÜLEYMAN ve ÜMMÜ oğlu, 20/08/1980 dogumlu, davalı CAN TİMÜR'un tebliğe yarar adres araştırmasının yapıldığı ve adresi tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, HMK.nun 122.maddesi uyarınca dava dilekçesinin tarafına ilan edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde usulüne uygun olarak yazılmış olan davaya karşı cevaplarını bildirmesi, aksi halde Mal Rejiminden Kaynaklanan Dava (Katılma Alacağı) ile ilgili olarak ileri sürülen tüm iddiaları inkar etmiş sayılacağı, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı hususu Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.11/12/2023