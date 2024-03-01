T.C.

DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO :2023/371 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından mahkememizin;

2023/371 Esas sayılı dosyasından Davalılar AHMET SOYLU, ALİ SOYLU, FİKRİYE SOYLU, NURSEL AKTAN, PERİHAN SOYLU aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kale Mah., 9327 ADA 10 parsel (eski 235 parsel) sayılı taşınmaz sayılı taşınmazın 1.454,12 m² 'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ 'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.26/02/2024