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        DENİZLİ 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.01.2024 - 00:00
        DENİZLİ 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
        İLAN

        Nazmi ve Hatice oğlu, 25/03/1980 Sincanlı doğumlu, Erol AKYOL'a tüm aramalara rağmen tebliğ işlemi yapılamamıştır. Sanık Erol AKYOL'a Kamu Görevlisine Hakaret Suçundan suçundan 5.300.-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve CMK 231/5 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiştir. Tüm aramalara rağmen Mahkememizin 18.09.2023 tarih 2023/421 Esas, 2023/720 Karar sayılı kararı sanığa tebliğ edilememiştir. İlanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra Mahkememiz kararının ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağını, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya mahkememize gelip zabıt katibine tutanak tutturulmak koşuluyla bulunduğu yerde mahkememize eşit Asliye Ceza Mahkemelerine, Mahkememize gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile Mahkememizce incelenmek üzere itiraz edebileceği hususunun sanık Erol AKYOL'a ilanen tebliği rica olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01961908
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