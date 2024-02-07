Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ İCRA DAİRESİ

2023/111146 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/111146 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kayaköy (Bozburun) Mah, 7928 ada, 1 parsel sayılı 6.435,28 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın borçluya ait (2918/304315) ve(71331/973808) hisseleri satılacaktır. Bozburun Mahallesi, Menderes Bulvarı Caddesi adresindeki parsel Aydın-Denizli Karayolu şehir girişine cephelidir. Taşınmaz batı-doğu istikametinde eğimli bir topoğrafyaya sahipken kademeli olarak tesviye edilmiştir.Doğusu akaryakıt istasyonu olan parselin batısı boş arsa niteliğindedir. Parsel içerisindeki akaryakıt istasyonunda idari, müştemilat, wc-lavabo olarak kullanılan 152 m2 brüt alana sahip bir yapı bulunmaktadır.Tek katlı yapının iki dış cephesi alüminyum kompozit kaplama, ön cephesi alüminyum doğrama, arka cephesi ise sıvalı ve boyalıdır.III/A yapı sınıfındaki yapı 16 yıllıktır. İçi yapılı binanın tabanları seramik kaplıdır.Elektrik ve suyu bulunan yapının ısınma şekli klimalıdır.Yapı bakımlıdır.Alt yapı ve belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Adresi : Bozburun Mahallesi Menderes Bulvarı Caddesi Merkezefendi / DENİZLİ

Yüzölçümü : 6.435,28 m2

İmar Durumu : Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde LPG Akaryakıt İstasyonu alanında yer almaktadır.Max 9,50 m. Emsal 0,30, komşu çekme mesafesi 5,00 m.ön bahçe çekme mesafesi 25,00 m.dir.

Kıymeti : 5.367.800,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyanlar hanesinde 31/08/2018 tarihli "Yılmaz Kabayukanın vergi ilişiği kesilmiştir" şerhi, 15/12/2022 tarihli "Emine Kabayuka veraset ve intikal vergi ilişiği kesilmiştir" şerhi ile haciz şerhleri mevcuttur. Ayrıntılı tapu kaydı dosyamızdadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 10:10

07/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.