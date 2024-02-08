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        DÜZCE 1. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 08.02.2024 - 00:00
        T.C.
        DÜZCE
        1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

        Esas No : 2023/867

        Davacı NERMİN NAYİR tarafından davalı VOLKAN NAYİR aleyhine açılan boşanma davasında adresi tespit edilemeyen davalıya dava dilekçesi, tensip zaptının ilanen tebliğine karar verildiğinden; G.D.
        Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmesi, elinde bulunan delillerini dilekçesine eklemesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermesi ve getirtilmesi gereken belgeler için gerekli gider avansını yatırması, cevap dilekçesini vermesi ile birlikte savunmasını genişletemeyeceği veya değiştiremeyeceği (cevap dilekçesinde belirtmediği itiraz, defi ve beyanlarını daha sonra ileri süremeyeceği) hususları davalıya İHTAR olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01979441