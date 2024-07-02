EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN





Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 10 (on) yıl süre ile 2886 sayılı D.İ.K. nun 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile kiraya verilecektir.

S.

NO İL/İLÇE ADRES /ADA/PARSEL KULLANIM AMACI FİİLİ DURUMU TAHMİNİ AYLIK

KİRA BEDELİ

(KDV hariç) GEÇİCİ TEMİNAT ŞARTNAME BEDELİ İHALE GÜN VE SAATİ 1 EDİRNE/MERKEZ Sabuni Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:339 adresinde bulunan 10,00 m² yüzölçümlü taşınmaz Çiçek Satış Dükkanı İşgalli 9.300,00 33.480,00 500,00 16.07.2024 Salı

Saat 14.30 2 EDİRNE/MERKEZ Talatpaşa Mahallesi, Tarlakapı Caddesi, No:84 adresinde bulunan 33,66 m² yüzölçümlü taşınmaz Motosiklet Tamir Dükkanı İşgalli 8.300,00 29.880,00 500,00 16.07.2024 Salı

Saat 14.45 3 EDİRNE/MERKEZ Talatpaşa Mahallesi, Saraçlar Caddesi, No:81 adresinde bulunan 17,50 m² yüzölçümlü taşınmaz Berber Dükkanı İşgalli 17.100,00 61.560,00 500,00 16.07.2024 Salı

Saat 15.00 4 EDİRNE/MERKEZ Babademirtaş Mahallesi, Karanfiloğlu Caddesi, No:74 adresinde bulunan 25,33 m² yüzölçümlü taşınmaz Büfe İşgalli 2.300,00 8.280,00 500,00 16.07.2024 Salı

Saat 15.15 5 EDİRNE/MERKEZ Medrese Ali Bey Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:280 adresinde bulunan 269,90 m² yüzölçümlü taşınmaz Park Düzenleme Yeri İşgalli 4.700,00 16.920,00 500,00 16.07.2024 Salı

Saat 15.30 6 EDİRNE/MERKEZ İstasyon Mahallesi, İris Sokak, No:10 adresinde bulunan 1.778,57 m² yüzölçümlü taşınmaz Açık Alan Kamyon Garajı İşgalli 30.000,00 108.000,00 500,00 16.07.2024 Salı

Saat 15.45 7 EDİRNE/MERKEZ Umurbey Mahallesi, Büyükdöllük Küme Evler No:330, 1303 ada, 1 parsel sayılı 292.240,03 m² yüzölçümlü taşınmaz Taş Ocağı İşgalli 59.250,00 213.300,00 500,00 16.07.2024 Salı

Saat 16.00



İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

a-) Gerçek kişilerden; üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi,

b-) Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi ve aktif edilmiş UETS adresi,

c-) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri (ihale günü geçerli),

ç-) Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge,

d-) İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden, ihaleye katılmaya ilişkin olarak vekil adına düzenlenmiş ve ihale günü de geçerli olacak şekilde düzenlenmiş noter onaylı vekâletname,

e-) İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi (ihale günü geçerli),

f-) Talipli ihale öncesi yer görme belgesi imzalayacaktır. Belge örneği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

g-) İsteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasına istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı,

ğ-) İsteklilerin geçici teminatı nakit olarak Edirne Belediye Başkanlığı veznelerine yatırdıklarına dair makbuz veya Edirne Belediye Başkanlığı banka hesaplarına yatırdığına dair banka dekontu veya süresiz ve limit içi teminat mektubu aslı dosyasına konulacaktır.

h-) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacakları borcu yoktur yazısı. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

ı-) Ticaret ve Sanayi Odası/ Esnaf Odası’ndan ihale konusu işi yaptıklarına dair belge

i-) Şartname bedeli yatırdığına dair makbuz (500,00-TL)

İhale şartnamesi her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir veya 500,00-TL bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için şartname bedelinin yatırılmış olması zorunludur.

2886 sayılı D.İ.K. nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhale 16.07.2024 Salı günü tabloda belirtilen saatlerde Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. (Babademirtaş Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, No:1)

İlan olunur.