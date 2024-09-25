EDREMİT BELEDİYESİ

NARLI MAHALLESİ

SIRA NO BÖLGE NO KEŞİF MİKTARI ÇUVAL FİYATI MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT %20 1 1 248 1.200,00.TL 297.600,00.TL 59.520,00.TL 2 2 87 1.200,00.TL 104.400,00.TL 20.880,00.TL 335 TOPLAM 402.000,00.TL 80.400,00.TL

SIRA NO BÖLGE NO KEŞİF MİKTARI ÇUVAL FİYATI MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT %20 1 1 217 1.200,00.TL 260.400,00.TL 52.080,00.TL 2 2 90 1.200,00.TL 108.000,00.TL 21.600,00.TL 307 TOPLAM 368.400,00.TL 73.680,00.TL

İHALENİN YERİ, TARİHİ, SAATİ VE USULÜ:

İhalenin Yapılacağı Yer: Edremit Belediye Başkanlığı Meclis Salonu İhale Tarih ve Saati: 08.10.2024 Salı, saat 14.00’de başlayacak olup, yukarıdaki tabloda belirtilen bölge sıra numarasına göre ihale edilecektir. İhale Usulü: Edremit Belediyesinin 17.09.2024 tarih ve 673 sayılı Encümen kararına istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü Artırma Suretiyle.

GEÇİCİ TEMİNAT:

ŞARTNAMENİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:

TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ TARİH, SAAT VE YER:

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER:

Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Gerçek Kişiler İçin) E-Devletten Alınacak Nüfus Kayıt Örneği (Gerçek Kişiler İçin) E-Devletten Alınacak Kanuni İkametgâh Belgesi (Gerçek Kişiler İçin) Türkiye’de Tebligat için Adres Beyanı (Adres, telefon, fax ve elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) Kayıtlı Olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf Sanatkârlar Odası veya İlgili Meslek Odası Belgesi;

Gerçek kişi (kayıtlı ise) veya tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

Tüzel kişi olması halinde, İlgisine Göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlileri Belirten Son Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu Bilgilerin Tamamının Bir Ticaret Gazetesi’nde Bulunmaması Halinde, Bu Bilgilerin Tümünü Göstermek Üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya Bu Hususları Gösteren Belgeler ile Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküler

İhale Şartnamesinin Satın Alındığına Dair Makbuz Geçici Teminat Bedeli Makbuzu veya Süresiz Geçici Banka Teminat Mektubu Edremit Belediyesi’ne Borcu Bulunmadığına Dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Alınan Belge İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname İsteklinin Ortak Girişim Olması Halinde;

İş Ortaklığı Beyannamesi

Ortakların Her Birinin İstenen Belgeleri Ayrı Ayrı Aynı Zarf İçinde Sunmaları Zorunludur.

Vekâleten İhaleye Katılma Halinde, Vekil Adına Düzenlenmiş İhaleye Katılmaya ve Teklif Vermeye İlişkin Noter Onaylı Vekâletname ile Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.

İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişiler, istekli oldukları bölge ile ilgili muhammen bedelin en az % 20’ si geçici teminatı Türkiye Halk Bankası TR08 0001 2009 2430 0007 0000 14 ıban nolu Belediyemiz banka hesabına veya Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları süresiz banka teminat mektubu da sunabilirler.İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. Ancak ihaleye katılacak olanların 1.000,00.TL (Bin Türk Lirası) karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. İsteklilerin birden fazla bölgenin ihalesine katılması halinde, her bir bölge için ayrı ayrı ihale dosyası alınacaktır.İstekliler ihaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun da açıklanan biçimde hazırladıkları ihale dosyalarını, Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne en geç 08.10.2024 Salı günü, saat 12.00’ye kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Saat ayarlarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (TRT) saat ayarı esas alınır.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri ihale dosyaları kapsamında sunmaları gerekir.İlan Olunur.