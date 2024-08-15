ELAZIĞ VALİLİĞİ ELAZIĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN

ELAZIĞ VALİLİĞİ

ELAZIĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Elazığ ili, Merkez ilçesi, Sarıkamış köyü 104 ada 249 ve 250 nolu parsellerde tesis kadastrosu ve kadastro yenileme çalışmalarında yapılan sınırlandırma ve yüzölçüm hesaplama hatasının düzeltilmesi sonucu 104 ada 249 nolu parselin yüzölçümü 5943,14 m², 104 ada 250 nolu parselin yüzölçümü 5824,21 m² olarak 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. Maddesine istinaden düzeltilecek olup 7201 sayılı yasanın 29,30 ve 31. Maddeleri gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren tapu kayıt ilgililerinin veya kanuni vekil/temsilcilerinin 30 gün içerisinde Elazığ Sulh Hukuk Mahkemelerine düzeltmenin durdurulması için dava açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği ilan olunur.