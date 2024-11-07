EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLAN

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yeni Mahallesinde bulunan 3 adet arsa-Karşıyaka Mahallesinde bulunan 2 adet arsa Aziziye Mahallesinde bulunan 1 adet arsa – İnkilap Mahallesinde bulunan 1 adet arsa – Adaçal Mahallesinde bulunan 1 adet arsa – Yenidoğan Mahallesinde bulunan 1 adet arsa ve Menderes Mahallesinde bulunan 7 adet arsanın 2886 sayılı DİK. nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) sözleşme tarihinden itibaren satışı yapılacak olup, arsaların ada parselleri -m² muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.



Sıra

No

Mahalle

Ada

Parsel

Alan m²

Muhammen m² Bedeli KDV Hariç

Geçici Teminat Bedeli

İhale Başlama Saati

Şartname Bedeli 1 Yeni Mah 83 79 469,03 2.500,00-TL 35.177,25 TL 10.30 100,00 TL 2 Yeni Mah. 1442 21 1.310,06 6.000,00-TL 235.810,80 TL 10.35 100,00 TL 3 Yeni Mah 1441 39 631,41 66.000,00-TL 1.250.191,80TL 10.40 100,00 TL 4 Karşıyaka Mah. 234 909 1.395,12 6.000,00-TL 251.121,60 TL 10.45 100.00 TL 5 Aziziye Mah. 1635 1 630,47 3.000,00-TL 56.742,30 TL 10.50 100.00 TL 6 İnkilap Mah. 1634 1 1.373,04 3.000,00-TL 123.573,60 TL 10.55 100.00 TL 7 Adaçal Mah. 1486 15 659,00 8.000,00-TL 158.160,00 TL 11.00 100.00 TL 8 Yenidoğan Mah. 1282 3 392,95 3.000,00 -TL 35.365,50 TL 11.05 100.00 TL 9 Menderes Mah. 20 69 387,32 4.000,00-TL 46.478,40 TL 11.10 100.00 TL 10 Menderes Mah. 20 70 387,33 4.000,00 -TL 46.479,60 TL 11.15 100.00 TL 11 Menderes Mah. 20 71 387,33 4.000,00 -TL 46.479,60 TL 11.20 100.00 TL 12 Menderes Mah 1271 9 135,93 3.000,00 -TL 12.233,70 TL 11.25 100.00 TL 13 Menderes Mah 1270 14 236,50 3.000,00 -TL 21.285,00 TL 11.30 100.00 TL 14 Menderes Mah 1270 15 258,45 3.000,00 -TL 23.260,50 TL 11.35 100.00 TL 15 Menderes Mah 1270 19 252,91 3.000,00 -TL 22.761,90 TL 11.40 100.00 TL 16 Karşıyaka Mah. 1409 13 236,83 3.000,00 -TL 21.314,70 TL 11.45 100.00 TL

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Menderes Mahallesi 15 ada 26 parselde bulunan arsa 2886 sayılı DİK. nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek olup;1 yıllık kira muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.

Sıra No İşyeri Adı Muhammen Bedel Yıllık K.D.V hariç Geçici Teminat Bedeli İhale Başlama Saati Şartname Bedeli 17 Menderes Mahallesi 15 ada 26 parselde bulunan arsa 120.000,00 10.800,00 -TL 11.50 100.00 -TL

Arsa satış ve Kiralama İhaleleri Emirdağ Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda 22.11.2024 Tarihinde saat 10.30’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İhale ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 22.11.2024 tarihi saat 10.30’a kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.



İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERCEK KİŞİ)

1-) Dilekçe (İhaleye Katılmaya istekli olduğuna dair)

2-) Kanunu ikametgâh belgesi (İlgili Nüfus Müdürlüğünden)

3-) Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

4-) İhalelere katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu olmadığını ibraz edecektir. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)

5-) İhale şartnamesi alındı belgesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)

6-) Ayrıca istekliler adına vekâleten ihaleye iştirak etmesi halinde teklif de bulunacak kimsenin vekâlet namesi ile vekâleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü

7-) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali sunulacaktır.



İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

1-) Dilekçe (İhaleye katılmaya istekli olduğuna dair)

2-) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi/ Meslek Odası kayıtlı olduğuna dair ihale yılı içerisinde alınmış belge.

3-) Ticaret Sicil Belgesi (Tüzel Kişilik kuruluşu, şirket ortaklarının son durumunu ve temsil/ilzamın son durumunu gösterir gazeteler)

4-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü

5-) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak edilmesi halinde; teklif de bulunacak kimsenin vekalet namesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü.

6-) Geçici Teminat. (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz)

7-) Borcu Yoktur Belgesi. (İhaleye katılacak ilgililerin Belediyeye borcu bulunmayacak olup, bu durum Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge ile tevsik edilecektir)

8-) İhale Şartnamesi Alındı Belgesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edecektir)

9-) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali sunulacaktır.

- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. - Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

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