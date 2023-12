ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2021/550 Esas KARAR NO : 2023/353

DAVALI : PIREMENTSAN İNŞAAT METAL SANAYİ LTD. ŞTİ- Kemaliye Mahallesi Şafak Sk. No:11 Ergani/DİYARBAKIR

Davacı Şahin Karataş tarafından aleyhinize açılan Tespit(Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalı adına çıkarılan tebligatlardan ve adres araştırmalarından netice alınamadığından Gerekçeli Kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacının davasının KABULÜNE, karar verildiği ,PIREMENTSAN İNŞAAT PREFABRİK VE METAL SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ işverenliğinde25/12/1990 tarihinde 1 gün süreyle çalıştığının TESPİTİNE, Davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden davacı tarafından yatırılması gerekli olan 35,90-TL başvuru harcı ile 269,85-TL karar ilam harcının davalı Pırementsan İnşaat Metal Sanayi Ltd.Şti'den tahsili ile hazineye irad kaydına, Adli yardım talebi nedeni ile suçüstü ödeneğinden karşılanan 142,75-TL yargılama giderinin davalı Pırementsan İnşaat Metal Sanayi Ltd.Şti'den tahsili ile hazineye irad kaydına, Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT 'ye göre belirlenen 9.200,00-TL vekalet ücretinin davalı Pırementsan İnşaat Metal Sanayi LTD ŞTİ 'den tahsili ile davacıya verilmesine, Dair davacı vekilinin yüzlerine karşı, davalı tarafın yokluğunda verilen kararın gerekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta yasal süre içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi, usulen anlatıldı. Şeklinde karar verilmiş olup iş bu karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.