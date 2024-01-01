Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        ERZURUM 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 08.02.2024 - 00:00
        T.C.
        ERZURUM
        3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/1 Tereke 11/01/2024

        Mahkememizde görülmekte olan Tereke Tespit davası nedeniyle;

        Mahkememizin 2024/1 Tereke sayılı dosyasında, Müteveffa Adnan YÜRÜSOY (T.C.: 17284998312) adına tereke tespiti davası açılmış olup, ilanın yayın tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Müteveffa Adnan YÜRÜSOY'un varsa bilinen mallarını, ellerinde mevcut hak ve alacaklılarını gösterir belgelerini Mahkememize ibraz etmeleri ihtar ve tebliğ olunur

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01979476