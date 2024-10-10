PROMOSYON MALZEMESİ VE ANKET SATIN ALINACAKTIR

ESENLER BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ



Halkla ilişkiler çalışmaları için mal ve hizmet alımı işi mal alımı 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda ekap üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İkn : 2024/1344002

1-idarenin A) adı : Esenler belediyesi halkla ilişkiler müdürlüğü B) adresi : Birlik mah. M.akif inan cd. No:6-8 34230 esenler/istanbul C) telefon ve faks numarası : 2124400900 - 2124400976 Ç) ihale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : Https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

2-ihale konusu mal alımın

A) adı : Halkla ilişkiler çalışmaları için mal ve hizmet alımı işi B) niteliği, türü ve miktarı : Halkla ilişkiler çalışmaları için mal ve hizmet alımı işi (30 kalem - ikram mazlemeleri ve memnuniyet anketi hizmeti alımı vb kalemler)

ayrıntılı bilgiye ekap’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. C) yapılacağı/teslim edileceği yer : Esenler belediyesi halkla ilişkiler müdürlüğünün belirlediği yerler Ç) süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içinde işe başlanacaktır. İş 3 aydır. D) işe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra, 5 gün içerisinde başlar.

3-ihalenin

A) ihale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.11.2024 - 10:30 B) ihale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Esenler belediyesi mali hizmetler müdürlüğü ihale şefliği

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece ekap’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 istekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı ekap üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak ekap üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ekap üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar ekap üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

