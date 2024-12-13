- İLAN-



GAZİANTEP 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS : 2024/177 esas sayılı kamulaştırma davasında; Davalı Yurdanur Güneş (174*****244)'in adresi bulunmadığından, yapılan kolluk araştırmasından da bir netice alınamadığından, bilirkişi raporlarının ilan yolu ile tebliğine karar verilmiştir. Davalının hisse payının 53.721,20TL olduğunun bilirkişi raporu ile tanzim edilmiş olup bilirkişi raporuna HMK 281. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde itiraz etmediği takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkında vazgeçmiş sayılacağı duruşma günü:25/02/2025 tarih ve saat 11:18'te yapılacak duruşmaya davet edilmesine karar verilmiş olup, bilirkişi raporu ve duruşma zabtı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.