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        GAZİOSMANPAŞA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

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        Giriş: 23.12.2023 - 00:00
        GAZİOSMANPAŞA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

        İ L A N


        ESAS NO: 2022/1911 Esas
        Davacı CEMAL GÜR vekili tarafından açılan olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;
        Miras Bırakan 38113167280 T.C kimlik numaralı Mustafa ve Hatice'den olma, 01/07/1927 doğumlu, Denizli İli, Güney İlçesi, Tülmen Mah/Köyü, 86 Cilt, 58 Aile sıra no, 1 sırada nüfusa kayıtlı VELİ KARADENİZ'in yasal mirasçıları yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden, Miras Bırakan VELİ KARADENİZ'in mirasçılarının 1 ay ara ile 2 kez gazetede yayımlanacak iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere Mahkememize müracaat etmesi, aksi takdirde TMK'nun 594. Maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği hususu2. kez ilanen tebliğ olunur.18/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01954941
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