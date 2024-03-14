GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı: 2020/486 Esas



Mahkememizin 2020/486 E., 2021/733 Karar., 30/11/2021 tarihli kararı ile;

HÜKÜM: Davanın KISMEN KABUL, KISMEN REDDİ İLE,

1-İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Sazlıbosna mahallesi, 5800 parsel sayılı taşınmazda davalılar Hasibe İlkbaş ve Hilmi Demirbay adına 1/4'er hisse ile kayıtlı tapu kaydının iptali ile, tüm takyidatlardan ari bir şekilde davacı idare adına tapuya kayıt ve tesciline,

2-Davalılar Müslime Demirbay ve Melek Demirbay aleyhine açılan davanın reddine,

3-Hükmün İİK madde 28 gereği ilgili tapu müdürlüğüne gönderilmesine,

4-Harçlar Yasası uyarınca davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

5-Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 29. maddesi gereğince yargılama giderlerinin davacı idare üzerinde bırakılmasına,

6-Anayasa Mahkemesi kararı gereğince davacı idare lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

7-Davalı Müslime Demirbay ve Melek Demirbay mirasçıları kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden; hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca maktu 5.100,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak, Davalı Müslime Demirbay ve Melek Demirbay mirasçılarına verilmesine,

8-Taraflarca yatırılan gider avansından, yapılama yargılama giderlerinin mahsubu ile bakiye kalması halinde, karar kesinleştiğinde HMK. 333 gereği ilgili tarafa iadesine,

Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup anlatıldı. Mahkememizce verilen bu karara karşı kararın usulen taraflardan her birine tebliğ tarihinden itibaren HMK 345.maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi nezdinde İstinaf Yasa Yoluna başvurulabileceğine dair karar verilmiştir. Mahkememiz kararına karşı davacı vekilince dosyaya istinaf başvurusunda bulunulmuş olup istinaf dilekçesi ile; "Dosyayı tetkiki neticesi resen nazara alacağı diğer nedenlerle öncelikle tehiri icra talebimizin ve istinaf başvurumuzun kabulü ile itirazlarımız doğrultusunda yerel mahkeme kararının kaldırılması ile davamızın tamamen kabulüne karar verilmesi, idaremiz lehine vekalet ücretine hükmedilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederiz." şeklinde karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır. Mahkememiz gerekçeli karar ve istinaf başvurusu dilekçesi, Şerafettin ve Nimet kızı, 1959 doğumlu, 458***216 TC kimlik numaralı Yurdanur Semiz'e ve Mahmut ve Kadriye oğlu, 1985 doğumlu, 322***322 TC kimlik numaralı Metin Yetkin'e tebligat yapılamadığından mahkememiz gerekçeli kararı ve davacı vekilinin istinaf başvurusu dilekçesinin İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. İş bu ilanın gazetede yayımlandıktan sonra 15 (onbeş) gün sonra yukarıda ismi geçenlere tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.