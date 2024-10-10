GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ
Giriş: 11.10.2024 - 00:00
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE 200 ADET TEKSTİL ATIĞI TOPLAMA KUMBARASI YERİ KİRALAMA İŞİ İLANI
|İşin Niteliği
|Süresi
|Başlama ve Bitirme Tarihi
|İşin Yapılacağı Yer
|Tahmin Edilen Bedeli (TL)
|Geçici Teminat %3 (TL)
|İlan şekli ve Adedi
|İhale Usulü
|İhale Tarihi ve Saati
|Gaziosmanpaşa İlçe Sınırları İçerisinde 200 adet Tekstil Atığı Toplama Kumbarası Yeri Kiralama İşinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine Göre 36 Aylık Süre İçin Açık Teklif Usulü İle İhaleye Çıkılması
|36 AY
|01/12/2024-30/11/2027
|Gaziosmanpaşa Belediyesi Hizmet Sınırları
|2.361.600,00TL
+ KDV
|70.848,00 TL
|Metropol Sınırları içerisinde yayımlanan gazetede iki defa ve Belediye ilan panosunda 2 hafta
|2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ”
|23/10/2024
14:15
- İhalenin Yapılacağı Yer : Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası Encümen Toplantı Salonu Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20, Kat:8 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL
İhale Tarihi ve Saati : 23/10/2024- 14:15 Çarşamba
İhale İçin Son Müracaat Tarihi : 22/10/2024- 16:00 Salı
- İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
- Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,
- 2024 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi aslı.
- İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
- İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b), (c) ve (d)’ deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
- Muhammen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,
- Gaziosmanpaşa Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı.
- Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen 20.01.10 atık kodlu giysiler, 20.01.11 atık kodlu tekstil ürünleri toplama ve ayırmaya yetkili olduklarını gösteren Çevre İzin ve Lisans Belgesinin olması.(Çevre İzin ve Lisans Belgesinin işin süresini kapsayacak şekilde olması zorunludur.)
- (TÜRKAK)Türk Akreditasyon Kurumu’ndan akrediteli tekstil atıklarının geri dönüşümü TS EN "ISO14001:2015" standart belgesi(ihale tarihinden en az bir ay önce alınmış olacaktır)
- Firmaya ait olan Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip tesise ait ilgili Belediyeden düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatı aslı veya noter tasdikli sureti(Ruhsat başvuru belgesi, geçici ruhsat belgesi vb. kabul edilmeyecektir.)
- Yüklenici şartnamede belirtilen işi an az 2(iki) farklı kamu kurum ve kuruluşlarında yaptığına dair belgeleri idareye sunacaktır.
- İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur.
- İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.
- İhale dokümanı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden 1.000,00.-TL (Bin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir.
- İstekliler tekliflerini yukarıda belirtilen son müracaat tarih ve saatine kadar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası Yazı İşleri Müdürlüğü (7. Kat) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
- İsteklilerin 23/10/2024 Çarşamba günü ihale saatinde istenilen evraklarla birlikte Gaziosmanpaşa Belediyesi Ana Hizmet Binası, 8. Kat Encümen Toplantı Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.
- İhale komisyonu, ilan gününe kadar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR