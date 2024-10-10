GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

Gaziosmanpaşa İlçe Sınırları İçerisinde 200 adet Tekstil Atığı Toplama Kumbarası Yeri Kiralama İşinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine Göre 36 Aylık Süre İçin Açık Teklif Usulü İle İhaleye Çıkılması

36 AY

01/12/2024-30/11/2027

Gaziosmanpaşa Belediyesi Hizmet Sınırları

2.361.600,00TL

+ KDV

70.848,00 TL

Metropol Sınırları içerisinde yayımlanan gazetede iki defa ve Belediye ilan panosunda 2 hafta

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ”

23/10/2024



14:15