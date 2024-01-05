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        GAZİOSMANPAŞA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

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        Giriş: 05.01.2024 - 00:00
        GAZİOSMANPAŞA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLANEN DUYURULUR

        Gaziosmanpaşa İlçesi KÜÇÜKKÖY Mahallesi 3079 ada 7 parsel taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan’’ İŞ BU PARSEL ÜZERİNDE HÜSEYİN ŞAHİN’E AİT EV VARDIR ‘aittir.‘’ muhtesatının zeminde olmadığı Gaziosmanpaşa Kadastro Müdürlüğü’nün 2023/186 numaralı Tescil Bildirimi (Beyanname) ile belgelendiğinden, İlçemiz KÜÇÜKKÖY Mahallesi 3079 ada 7 parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan iş bu muhtesat Türk Medeni Kanununun 1026. Maddesi gereği iş bu ilanın yayım tarihinden sonra terkin edilecek olup ilgilisinin bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine dava açma hakkı bulunduğu hususu kayıtlarımızdan adres/mirasçısı tesbit edilemeyen muhtesat sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019.Md. gereği tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01962215
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