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        GAZİOSMANPAŞA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

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        Giriş: 05.01.2024 - 00:00
        GAZİOSMANPAŞA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLANEN DUYURULUR

        Gaziosmanpaşa İlçesi Karlıtepe Mahallesi 1669 ada 2 parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde ‘ÜZERİNDEKİ 22 NOLU BİNA HASAN TURAL A AİTTİR.’ muhtesatının zeminde olmadığı Gaziosmanpaşa Kadastro Müdürlüğü’nün 29/12/2023 tarih sayılı yazısı ve eki 2023/1853 numaralı Tescil Bildirimi (Beyanname) ile belgelendiğinden, ilçemiz Gaziosmanpaşa İlçesi Karlıtepe Mahallesi 1669 ada 2 parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan ‘ÜZERİNDEKİ 22 NOLU BİNA HASAN TURAL A AİTTİR.’ muhtesatı Türk Medeni Kanununun 1026. Maddesi gereği iş bu ilanın yayım tarihinden sonra terkin edilecek olup ilgilisinin bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine dava açma hakkı bulunduğu hususu kayıtlarımızdan adres/mirasçısı tesbit edilemeyen muhtesat sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01962416
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