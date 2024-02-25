T.C. GAZİOSMANPAŞA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/84 Esas



İLAN



Davacı EMEL NASIRLI ile Davalılar GÜLSEN SARAÇ, SEVİM SARAÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasında davalı Sevim Saraç ve Gülsen Saraç'ın adresi tespit edilemediğinden davalıya dava dilekçesinin, tensip zaptının, ön inceleme hazırlık tutanağının ve duruşma gününün ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili Av. Zeynep ÇELİK GÖKDEMİR 28/03/2023 tarihli dava dilekçesi ile, davacının annesi Hilmiye Evkuran ile davalıların kök murisleri Ablekim Gürsu ve Lütfiye Gürsu'nun mirasçıları olduklarını, davalıların murislerin veraset ilamında, kızı Ruziye Saraç olarak belirlenen mirasçının çocukları olduklarını, Ruziye Saraç mirasçılarının taşınmaz hisselerini diğer mirasçılara protokol ile devredince, diğer mirasçılarının da anlaşarak bölüşüm sağladıklarını, davacının annesine İstanbul ili Gaziosmapaşa ilçesi Karlıtepe mahallesi 129 pafta 1650 ada 19 parsel sayılı 329 m2 arsanın tapu devirlerinin yapılacağı hususunda anlaşıldığını, davacının annesinin de işbu taşınmazı davacıya devrettiğini, işbu arsa üzerine bina yapıldığını ve davalıların tapuda devir yapılmadığı için dava konusu Gaziosmapaşa ilçesi Karlıtepe mahallesi 129 pafta 1650 ada 19 parsel sayılı 329 m2 arsa vasıtlı taşınmaz üzerine kurulu kat irtifaklı zemin kat 3 nolu bağımsız bölümün hissedarı kaldıklarını, davalıların dışındaki diğer mirasçıların tapu devrini gerçekleştirdiğini, ancak davalıların verdiği vekalette muris isminin eksik yazılmasından kaynaklanan hata olması sebebiyle tapuda devir işleminin yapılamadığını beyanla, davalılar adına kayıtlı olan dava konusu taşınmazın davalılara intikal eden miras hissesinin iptali ile davacı adına tapuya tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava dilekçesinin, tensip zaptının, ön inceleme hazırlık tutanağının ve duruşma gününün, davalı Sevim SARAÇ ve Gülsen SARAÇ'a ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

-HMK'nun 122. maddesi gereği 2 (iki) haftalık kesin süre içinde cevaplarınızı HMK'nun 129. maddesine uygun olarak ibraz etmeniz aksi taktirde HMK'nun 128. maddesi gereği işlem yapılacağı, Duruşma günü olan 06/06/2024 günü saat 09.30'da mahkememiz duruşmasında bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, H.M.K.'nun 139.maddesi uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususunun ihtarı ile dava dilekçesinin, tensip zaptının, ön inceleme hazırlık tutanağının ve duruşma gününün tebliği İLANEN TEBLİĞ olunur.18/01/2024

DAVALI : 1-SEVİM SARAÇ - 18080766488 TC kimlik nolu, TEKİRDAĞ ili, MARMARAEREĞLİSİ ilçesi, YENİÇİFTLİK mah/köy, 7 Cilt, 151 Aile sıra no, 18 sırada nüfusa kayıtlı, RAMAZAN ve RUZİYE oğlu/kızı, 21/01/1961 dogumlu, 2-GÜLSEN SARAÇ - 18074766616 TCKN-TEKİRDAĞ ili, MARMARAEREĞLİSİ ilçesi, YENİÇİFTLİK mah/köy, 7 Cilt, 151 Aile sıra no, 20 sırada nüfusa kayıtlı, RAMAZAN ve RUZİYE oğlu/kızı, 21/02/1970 dogumlu,

__________________________________________________________________________